Bane Nor: Follobanen stengt ut januar

Follobanen ble stengt etter varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski stasjon 19. desember.

Bane Nor opplyser at det gjennom julen har vært jobbet på spreng for å finne årsaken til problemene.

– Å stenge Follobanen kun få dager etter åpningen er noe av det verste som kunne skje, og utrolig kjedelig for alle som bruker jernbanen for å komme seg til og fra både jobb og andre aktiviteter, sier Stine Undrum, konserndirektør for Utbygging i Bane Nor.

Torsdag opplyser Bane Nor at Follobanen holdes stengt inntil videre.

