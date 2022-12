VG meldte om problemene rett før klokka 11 onsdag formiddag.

– Vi opplever for tiden ustabilitet på mobildata og det fører til at folk kan oppleve at det er vanskelig å få ringt og kan oppleve brudd under samtalen, sier pressesjef Anders Krokan i Telenor til avisa.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen