Forsvarer for en av de drapssiktede i Bergen: – Han erkjenner ikke straffskyld

[ Bakgrunn: To menn siktet for drap eller medvirkning til drap i Bergen ]

– Han erkjenner ikke straffskyld og det blir ikke noe avhør per nå, skriver advokat Cathrine Bang i en sms til NTB.

Hun er forsvarer for mannen i 20-årene som sammen med en mann i 30-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap etter at en mann onsdag døde etter å ha blitt funnet skadd i en leilighet i Bergen.

Erik Johan Mjelde er oppnevnt som forsvarer for mannen i 30-årene. Mjelde har onsdag kveld hatt en lang prat med sin klient og sier at han er siktet for medvirkning til drapet.

– Han ønsker å snakke med politiet og skal etter planen i avhør i kveld. Der vil han forklare seg om sin rolle og svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sier Mjelde.

Før avhøret vil ikke Mjelde si noe om hva hans klient har sagt til ham om hendelsen. Han vil heller ikke si hvilket land hans klient kommer fra.

– Han har det ikke bra nå, og ønsker å samarbeide med politiet, sier han.

Politiet vil av hensyn til etterforskningen ikke å si noe om hvilke skader den avdøde mannen var påført. Han skal obduseres på Gades Institutt i Bergen torsdag.

Krimteknikere gjorde onsdag kveld undersøkelser i leiligheten der mannen ble funnet. Politiet mener at mannen ble påført de dødelige skadene i denne leiligheten.

Politiet jobber samtidig med å gjennomføre rundspørringer, kartlegge de involvertes nettverk og gjennomgå mobiltelefoner og elektroniske enheter.

Alle de involverte er bosatt i Bergen.