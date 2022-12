Tror ikke bombedømt russer vil bli utvist fra Norge

Den 15. desember ble en mann i begynnelsen av 20-årene stanset på Svinesund. Mannen viste seg å være den russiske statsborgeren som i 2017 ble pågrepet med en hjemmelaget bombe på Grønland i Oslo. Han var da bare 17 år gammel.

Javeed H. Shah, mannens forsvarer, forteller til Nettavisen, som først omtalte pågripelsen, at mannen har returnert til Norge i frykt for sitt eget liv.

Javeed H. Shah er mannens forsvarer. (Berit Roald/NTB)

– Min klient opplyser om at årsaken til at han har returnert til Norge er at han er blitt utsatt for umenneskelig behandling og tortur etter at han ble sendt tilbake til hjemlandet Russland. Han ble også truet med å skulle utføre militærtjeneste for dem. Han hadde ikke noe annet valg enn å forlate landet og han var redd for sitt eget liv hvis han ble værende i Russland, sier Shah til Nettavisen.

Til Dagsavisen gjentar han denne begrunnelsen for returen til Norge og sier mannen ønsker å forbli i landet.

Mannen risikerer derimot å bli utvist fra Norge på nytt, etter at saken blir behandlet i rettssystemet. Det tror ikke forsvarer Shah vil skje med det første.

– Jeg tror ikke Norge ville sendt ham tilbake, slik situasjonen er nå, sier han.

Var innom flere land før Norge

Da mannen ble tatt med en bombe i Oslo i 2017, ble han først siktet for brudd på terrorlovgivningen og dagen etter pågripelsen oppjusterte PST trusselnivået i Norge. Senere endte han kun opp med å bli dømt for befatning med eksplosiver i den hensikt å begå en straffbar handling.

Høyesterett fastsatte straffen til 10 måneders betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Dommen gjorde at han ble utvist fra Norge og fikk et varig innreiseforbud. Men nå, kort tid for jul, vendte han altså tilbake. Mannen kom opprinnelig til Norge som asylsøker i 2010 sammen med familien, som har bakgrunn fra Nord-Kaukasus. Familien bor fortsatt i Norge.

Ifølge en fengslingskjennelse fra Søndre Østfold tingrett har russeren forklart at han ankom Norge for å søke om asyl. Tingretten påpeker at vilkårene for å gjøre dette trolig ikke er oppfylt, blant annet fordi han ikke kom direkte fra Russland, men via land som Kroatia og Sverige. Det til tross for at han også er utvist fra Schengen-området.

Han er nå siktet for å ha brutt innreiseforbudet til Norge.

