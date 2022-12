Jan Erik «Jannik» Iversen ber om at Røkke-saken gjenåpnes

– Jeg har jobbet hardt for å få inn nye opplysninger i saken. Nå er jeg kommet dit at jeg har levert en søknad til Gjenopptakelseskommisjonen. Dette er gjort gjennom mine advokater Kaja de Vibe Malling og Benedict de Vibe, sier Iversen til Nettavisen.

Iversen ble dømt for å ha forsøkt å presse Røkke for et beløp på mellom 6 millioner og 20 millioner kroner i en periode mellom november 2017 og januar 2018. Han nekter for å ha gjort noe straffbart.

Iversen leverte begjæringen få dager før jul og er forespeilet en behandlingstid på 8–9 måneder.

Statsadvokat Kirsti Guttormsen tok ut tiltalen mot Iversen.

– Å prøve å få saken gjenopptatt er en rettighet enhver domfelt har, også Jan Erik Iversen. Dette skal saksbehandles av Gjenopptakelseskommisjonen på vanlig måte, sier hun.

Advokat John Christian Elden bekrefter overfor Nettavisen at han fortsatt representerer Røkke.

– Røkke har ingen merknader til at saken begjæres gjenåpnet. Han hadde ikke erstatningskrav og ikke bistandsadvokat. Dette er en sak mellom Iversen og politiet i Oslo. Røkke er en borger med vitneplikt og vil selvsagt svare Gjenopptakelseskommisjonen dersom de måtte ha noen spørsmål. Det har de så langt ikke hatt, skriver han til Nettavisen.