Is og snø på rullebanene har ført til forsinkelser store deler av mandagen på Oslo lufthavn Gardermoen.

Ved 21.15-tiden er alle avganger satt midlertidig på vent, skriver VG.

– Vi regner med at det vil ta mellom tre kvarter til en time, fram til det verste snøværet er over, sier Erik Lødding, leder for samfunnskontakt i Avinor.

Flyene får fremdeles landet på Gardermoen.

