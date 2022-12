Forbrukerrådet: – Ta vare på byttelappene om du ønsker å bytte julegaver

Fikk du noe til jul du ikke vil ha, noe du har fra før eller noe som ikke er riktig størrelse? Nå er det på tide å planlegge hvordan det skal byttes.

Start med å sjekke om du har fått med en byttelapp med gaven. Det er også viktig å være innenfor tiden om du ønsker å bytte.

– Trenger du å bytte en julegave bør du gjøre det så fort som mulig, aller helst i romjulen. Fristen for å bytte varierer fra butikk til butikk. Har du fått med en byttelapp kan du enkelt sjekke hvor lang byttefrist du har, sier seniorrådgiver og jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet til NTB.

Om du ikke har fått med byttelapp

Byttelappen vil ikke bare fortelle deg hvor lang tid du har på deg å bytte gaven, den sier også noe om hvor gaven er kjøpt. Mangler gaven byttelapp råder Iversen til å bare spørre den som ga deg gaven.

– Det enkleste er å bare spørre den som ga deg gaven hvor gaven er kjøpt. Jeg håper ingen syns det er flaut å si at ting ikke passer. Det må og være greit å si at noe ikke falt i smak. Når du vet hvor gaven er kjøpt kan du dra til den aktuelle butikken i romjulen og forklare situasjonen. At man får en gave til jul som ikke passer og at man ønsker å bytte er et kjent fenomen, sier Iversen.

Han understreker at de fleste butikker har en god ordning når det kommer til bytting. Det er viktig at produktet er uåpnet og ubrukt om du ønsker å bytte.

Gaver kjøpt på nett er også noe vanskeligere å få byttet. Er gaven kjøpt i en norsk eller en EU/EØS-tilknyttet nettbutikk, er det 14 dagers angrerett fra tidspunktet varen kom fram til kjøper. Ønsker du å bytte en gave kjøpt på nett bør man sjekke om angreretten fortsatt gjelder. Om den har gått ut kan man høre med nettbutikken om å få bytte likevel.

Brukt gave til jul

Fikk du en brukt julegave i år, ikke fortvil. Mange av de brukte julegavene kan også byttes.

– Mange bruktbutikker gir ut byttelapper. Da kan man dra tilbake til butikken og bytte til et annet produkt, som i andre butikker, sier Iversen.

Problemet oppstår derimot når den brukte gjenstanden er kjøpt av en privatperson fra steder som Finn.no eller Tise.

– Faller ikke gaven i smak kan man eventuelt selge den. Det fine med brukthandel er at du kan selge videre noe som ikke passet eller ikke falt i smak til noen som faktisk vil bruke tingen. Du kan også gi gaven videre ved en annen anledning. Andre kan få gleden av en gave du ikke liker. Man trenger ikke si til den som har gitt deg gaven at du har solgt den videre, sier Iversen.

