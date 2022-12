Delvis kontroll på brann i fabrikklokale på Lena – bygg har rast sammen

Innlandet politidistrikt fikk melding om brannen klokken 16.14. Da brant det kraftig i den ene delen av bygget.

To timer senere opplyste politiet til NTB at det fortsatt brant, men at brannmannskapene begynte å få kontroll på brannen.

Politiets operasjonsleder Stig Folstad Hansen sier de ikke har informasjon om at det befant seg personer i bygget da det begynte å brenne, men at de ikke er 100 prosent sikre.

Til Oppland Arbeiderblad sier innsatsleder Pål Gjestvang at brannvesenet jobber med å hindre spredning til tilstøtende bygg. Det ble en periode vurdert å evakuere nærliggende hus.

Da brannmannskapene kom til stedet, sto flammene over taket. Ved 17-tiden hadde deler av bygget rast sammen. Hansen sier til NTB at nødetatene har fått hjelp av en gravemaskin som bistår med å fjerne deler av bygget som har rast.

Ifølge politiet er det et stort kompleks som består av flere bygninger tilknyttet Selmer utvikling. I bygget som brenner, drives det blant annet produksjon av løk, grønnsaker og supper, skriver Gudbrandsdalens Dagningen.

