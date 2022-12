Sludd, snø og is gir speilglatte veier på Østlandet

Vegtrafikksentralen Øst har en veldig klar melding søndag kveld:

– Det er nedbør over store deler av Østlandet, i form av snø, sludd og regn. Stor fare for is på veiene. Kjør forsiktig, hold god avstand og senk farten. Må du ikke bruke bilen, så la den stå!

Søndag kveld var det ikke meldt om alvorlige personskader, men en hel rekke med ulykker, både på Østlandet og ellers i landet.

På Gjøvik kjørte en bil i grøfta i Kvennomslinna. Føreren måtte en tur på legevakta, og bilen fikk store skader, melder politiet i innlandet.

Ved Ørmen i Fredrikstad skled en bil av veien, men ingen ble skadd.

– Det er vanskelige kjøreforhold, kjør forsiktig, formante Øst politidistrikt etter flere utforkjøringer søndag ettermiddag.

I Gvarv i Telemark var seks personer og to biler innblandet i en ulykke. En av bilene havnet utpå et jorde, mens den andre ble stående på veien. Den ble sperret i begge retninger. Heldigvis ble ingen av personene skadd – men bilene fikk store skader, ifølge Sørøst politidistrikt.

Utover kvelden ble det bare verre. Patruljene i distriktet melder om at det er svært vanskelige kjøreforhold. Det er skiftende vær og veldig glatt så godt som over alt.

Det er sendt ut gult farevarsel om is og vanskelige kjøreforhold i store deler av Sør-Norge.