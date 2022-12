Det viser foreløpige tall fra DNB, melder E24.

– Med en julehandel godt over normalen fra 2019, er det foreløpig ingen tegn på at det blir julefeiring på budsjett i år, sier direktør for datatransformasjon Ine Oftedahl i DNB.

– Satt på spissen viser våre tall at nordmenn flest i liten grad lar julehandelen bli påvirket av et tøffere økonomisk klima, sier Oftedahl.

