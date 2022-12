Kvinne siktet etter at samboeren ble funnet død – varetektsfengslet i fire uker

Den siktede kvinnen i 30-årene ble fremstilt for fengsling i Trøndelag tingrett lørdag formiddag. Der ba politiet om, og fikk medhold i, at kvinnen skal varetektsfengsles i fire uker med restriksjoner, opplyser politiet i en pressemelding.

Kvinnen er ilagt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden.

– Kjennelsen om varetektsfengsling er begrunnet med at det foreligger bevisforspillelsesfare, opplyser politiet.

I rettsmøtet ble det opplyst at kvinnen er siktet for å ha knivstukket sin samboer i brystregionen.

Kvinnen erklærte ikke straffskyld og ba om å bli løslatt under fengslingsmøtet. Hun har forklart at det oppsto et slagsmål forut for hendelsen, og hevder hun handlet i selvforsvar, skriver TV 2.

Politiet mottok melding om voldshendelsen litt over klokken 23 torsdag. To mindreårige barn var til stede i leiligheten, skriver Adresseavisen.

– Det er gjennomført tilrettelagte avhør av barna på Barnehuset i Trondheim, sier jourhavende jurist Hanne Sivertsen Berg i Trøndelag politidistrikt.

Hva som kom fram under disse avhørene, ønsker ikke Berg si noe om.