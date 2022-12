Rødt vil frikoble strømprisen fra kraftmarkedet

I forslaget, som kom helt på tampen foran juleferien, ber Rødt også Stortinget gi tommel opp for å be regjeringen ta politisk kontroll over krafteksporten gjennom utenlandskablene.

Staten bør dessuten stå for strømsalget innenlands og avvikle strømselskapene, mener Rødt, som ønsker seg et system med en makspris på 35 øre per kWh.

Også Senterpartiets energipolitiske talsmann på Stortinget, Ole André Myhrvold, mener det trengs strukturelle grep for å endre strømmarkedet, som han mener er dysfunksjonelt.

– Vi står i en internasjonal krise som krever lokale løsninger, sier Myhrvold til Dagbladet torsdag.

Myhrvold mener det viktigste er å redusere eksportkapasiteten. Han oppfordrer regjeringen til rett og slett å la være å oppgradere strømkablene til Danmark når disse er utdaterte om fem år.

Det vil redusere strømeksporten betydelig, mener han.

