Nesten 31.000 flyktninger bosatt i norske kommuner: – Historisk

– Aldri før har vi bosatt så mange, og tempoet fra vedtak om opphold til bosetting i en kommune er rekordlavt. At kommuner i hele landet har bidratt, er det som har gjort dette mulig, sier Mjøs Persen.

Så langt i år har kommunene bosatt nesten 31.000 personer. Det er sju ganger flere enn i fjor og like mange som i de fem foregående årene til sammen, ifølge regjeringen.

– Det er de store kommunene, som Oslo og Bergen, som bosetter flest i antall. Det er viktig. Samtidig er jeg minst like imponert over små kommuner som Utsira, Fedje og Nore og Uvdal, som bosetter flest i forhold til antall innbyggere, sier Mjøs Persen.

– Bosettingsviljen har vært enorm. Mange kommuner har ikke tatt imot flyktninger på flere år, men har likevel lyktes med å bosette mange og komme i gang med integreringsarbeidet, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Til neste år er kommunene bedt om å bosette nye 35.000 flyktninger. De fleste er ventet å komme fra Ukraina.

– Det blir et krevende år også til neste år. Da skal vi ta imot like mange som i år, samtidig som vi må holde trykket oppe for å hjelpe flyktninger i aktivitet, sier Mjøs Persen.

