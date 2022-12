Mye snø i Midt- og Nord-Norge i jula

Fra Namdal og opp til Sør-Troms kan det enkelte steder komme 20–40 centimeter snø på 24 timer. Farevarselet her gjelder til søndag, mens resten varer fram til morgenen julaften, varsler meteorologene.

I Nordland og Sør-Troms kan kraftig vind føre til snøfokk, mens det i Møre og Romsdal kan komme sluddbyger utover fredagen ved kysten.

Utpå kvelden ble farevarselet utvidet. Vakthavende statsmeteorolog Per Egil Haga sier lavtrykket tok en litt uventet sving.

– Det kommer lenger nord enn vi har sett for oss. Vi trodde randsonen skulle være ved Malangen, men nå ser vi at det også kommer inn over Nord-Troms og Ringvassøya, skriver Nordlys.

I Trøndelag er det ventet både sludd og snøfokk.

Det er dessuten stor snøskredfare i store deler av Nord-Norge og på indre deler av Vestlandet.

