Isen er trygg i nord – vær forsiktig i sør

– Mildværet er på sikt en fordel for istykkelsen, da snøen mister isolasjonsevnen slik at isen vokser raskere i ny kulde. Det ventes et par kalde dager med god isvekst rundt julaften, før nye snøfall igjen dekker isen og bremser isveksten, sier isvarsler Ånund Kvambekk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det var mildt i Sør-Norge i november, og da har isen kommet på de litt større vannene først nylig.

– Her er det viktig å være forsiktig da det kan være store variasjoner i istykkelsen på samme vann. Når snøen skjuler isen, er det vanskelig å oppdage overganger til tynnere is, og sjansen for å gå gjennom isen øker, skriver NVE.

I Troms og Finnmark er isen stort sett farbar, og isen er også tykk nok mange steder i Nordland. Fra Trøndelag og sørover blir bildet et annet. I fjelltraktene i Sør-Norge er de fleste vann farbare, men noen av de aller største og dypeste vannene har først fått is på seg nå nylig.

NVE råder folk til å være flere sammen, holde god avstand, sjekke isen ofte med isstaver, og finne isobservasjoner på iskart.no.

