Veitrafikksentralen: Beregn ekstra god tid om du skal ut i trafikken

– Foreløpig er det ikke mye kø, men det har begynt å ta seg opp med forsinkelser, sier trafikkoperatør Janette Andresen i Statens veivesen til NTB.

Hovedveien E6 mellom Karihaugen og Skedsmovollen ligger det forsinkelser på rundt 15 minutter. E16 fra Sandvika til Sollihøgda retning Hønefoss ligger forsinkelsen på 10 minutter. På E18 mellom Drammen og Holmestrand er det også kø.

– Vi forventer en travel utfartsdag. Mange skal reise hjem til jul. Jeg vil tro dette er en av de dagene det vil være mye trafikk, sier Andresen.

Hun tror trafikken vil ta seg opp i løpet av ettermiddagen.

– Skal komme deg fra Oslo til Gardermoen for å rekke et fly ville jeg beregnet ekstra god tid, avslutter Andresen.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland ber alle som skal ut i trafikken være på vakt.

– Jeg opplever at trafikantene er flinke og ansvarlige i juletrafikken. Men jeg ber dere allikevel være på vakt. Det er meldt skiftende vær- og føre, spesielt over fjellet, og dette kan gjøre turen krevende. Økt trafikk på veiene gir økt risiko. Vi ønsker at alle skal komme trygt fram til jul, sier Hovland i en pressemelding.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen