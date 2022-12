FHI venter mye influensa rundt jul og nyttår

Tallet på nye sykehusinnleggelser på grunn av luftveisinfeksjoner øker til dels kraftig og er betydelig høyere enn på samme tid i årene før pandemien, ifølge ukerapporten til Folkehelseinstituttet (FHI).

– Kanskje vil juleferien bremse epidemiene noe, men vi må være forberedt på ny økning og fortsatt belastning av helsetjenesten på nyåret. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus, skriver de.

Influensa raser oppover

Særlig forekomsten av influensa øker. Blant folk som blir testet for influensa, testet langt flere positivt i uke 50 (17,2 prosent) enn uka før (11,3 prosent).

– Økningen skjer tidlig i forhold til tidligere sesonger, og det ventes vesentlig smitte rundt jul og nyttår, skriver FHI.

Også tallet på influensainnleggelser på sykehus er sterkt økende, med 381 registrerte innleggelser i uke 50 mot 192 i uke 49. Med andre ord har antall innleggelser doblet seg på én uke.

Ifølge FHI kan det fortsatt lønne seg å vaksinere seg mot influensa.

– Influensaepidemien vil pågå i to-tre måneder ennå, så det er ikke for sent å vaksinere seg, skrive FHI i ukerapporten.

[ Fattigdommen i Norge: – Det skumle er at det er en villet politikk ]

Covid flater ut

Koronapandemien ser imidlertid til å flate ut, men er fortsatt på et høyt nivå, ifølge FHI.

– Andelen som har testet seg for koronavirus har vært økende de siste ukene, mens andelen som oppgir positivt prøveresultat, har flatet noe ut siste uken, heter det i rapporten.

FHI anbefaler igjen alle over 65 år samt risikogrupper og gravide å ta en fjerde dose vaksine. Per i dag har tre av fire over 75 år fått en fjerde dose, mens det samme gjelder to av tre av 65-74-åringene.

Samtidig har tallet på sykehuspasienter som er innlagt med covid-19 som hovedårsak, økt de siste ukene. I uke 50 er det foreløpig rapportert om 319 pasienter, men dette tallet forventes oppjustert.

RS-viruset, som først og fremst rammer barn, har ført til 170 innleggelser i uke 50 mot 142 i uka før.

[ Regjeringens FHI-kutt vil gjøre oss mer utsatt ]

[ Noen vil kalle det kjip nasjonalisme. Andre kaller det sunn fornuft ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!