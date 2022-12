Stortingets nyansatte direktør fortsetter ryddejobben

Grimstad har fungert som stortingsdirektør siden Marianne Andreassen trakk seg i juni. Stortingets presidentskap innstilte på at den konstituerte direktøren skal få jobben permanent. På sitt siste møte før jul, ble innstillingen enstemmig vedtatt av Stortinget.

– Jeg er veldig glad og stolt over få Stortingets tillit. Stortinget er demokratiets hjerte og det å kunne bidra til at Stortinget er så godt drevet som mulig er veldig meningsfylt for meg. Det er den viktigste grunnen til at jeg har villet søke på jobben, sier Grimstad til NTB.

Direktøren leder Stortingets administrasjon på rundt 500 medarbeidere og jobber tett med presidentskapet.

– Høyt prioritert

En viktig oppgave for Grimstad blir å sluttføre arbeidet med å rydde opp i ordningene for stortingsmedlemmene, blant annet når det gjelder pendlerboliger, reiseregninger og etterlønn.

– Det er veldig høyt prioritert for meg å fullføre de arbeidende og ikke minst gjøre de nødvendige endringene i lys av rapportene som kommer framover, sier han.

l høst godtok Stortinget et krav fra Skatteetaten, som slo fast at det var betalt for lite arbeidsgiveravgift. Kravet var knyttet til feilene med pendlerboligordningen, som også har ført til at flere politikere har fått en personlig skattesmell. Politiet har også etterforsket en rekke pendlerboligsaker som grovt bedrageri, men onsdag meldte statsadvokaten at sakene var henlagt, blant annet saken mot tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap).

Grimstad sier han tar henleggelsene til etterretning.

Han har siden 2018 jobbet i konstitusjonell avdeling. Han har derfor ikke sittet med noe direkte ansvar for ordningene før han tok over direktørjobben midlertidig i juni.

Innrømmer svakheter

Grimstad medgir at administrasjonen på Stortinget har sin del av ansvaret for at feil bruk av godene har medført at politikere har havnet i dårlig lys.

– Vi har hatt svakheter i hvordan vi har forvaltet noen av ordningene, sier han, men peker på prosessene som nå er satt verk.

Et eget utvalg ser på alle de økonomiske godene for stortingsrepresentantene. I tillegg er riksrevisjonen i gang med undersøkelser.

Grimstad (50) er utdannet jurist og har bakgrunn blant annet fra Justisdepartementet, Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Han var ansatt i stortingsadministrasjonen fra 2010–2013 og vært assisterende direktør siden 2018.

Marianne Andreassen trakk seg etter at Datatilsynet ila Stortinget et overtredelsesgebyr for manglende datasikkerhet forut for et dataangrep i 2020. Også før dette hadde det vært en turbulent periode for stortingsadministrasjonen.

