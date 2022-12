Bjørnar Skjæran ønsker å fortsette som nestleder i Arbeiderpartiet

– Jeg stortrives i rollen som nestleder av Arbeiderpartiet, selv om det selvsagt går inn på oss alle når vi får elendige målinger. Det er veldig givende å jobbe tett og godt med statsministeren og partisekretæren, sier Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til Dagens Næringsliv.

Skjæran ble første gang valgt som nestleder på Ap-landsmøtet i april 2019, etter at Trond Giske måtte gå av som nestleder. Han ble gjenvalgt i 2021, og nå ønsker han gjenvalg på nytt.

– Jeg er veldig motivert til å fortsette å bidra til den rollen, så blir det opp til valgkomiteen og landsmøtet å avgjøre.

Arbeiderpartiet har landsmøte annethvert år, hvor ledelsen velges. Neste gang landsmøtet gjennomføres er i mai 2023. Valgkomiteen settes ned på nyåret.

Kunnskapsminister Tonje Brenna pekes på som en mulig ny nestleder. Men det spekuleres også i at Tajik ønsker comeback, og det er et åpent spørsmål om det kan skje under neste års landsmøte. Skjæran tar derimot spekulasjonene med ro.

– Ingenting i vedtektene sier noe om vi skal ha en eller to nestledere. Det er opp til landsmøtet å avgjøre, sier han.

