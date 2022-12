To personer er døde etter en voldshendelse i Bergen

Saken er oppdatert.

– Det har vært en alvorlig voldshendelse i en leilighet. Der var det to personer som nå er erklært døde, sier innsatsleder Frank Listøl i politiet til avisen.

Han betegner det som en drapssak. Så langt vet ikke politiet hvem de to er, men bekrefter at de to ble funnet i leiligheten. Ingen er pågrepet.

– Politiet har foreløpig ingen informasjon om at en tredje person har noe med dette å gjøre. Det kan vi ikke utelukke, men vi har ingen informasjon om det nå, sier han.

Rundt klokken 16.10 fikk politiets operasjonssentral en melding om en alvorlig hendelse på en privat adresse i Ytre Sandviken i Bergen, skriver de i en pressemelding.

Det var meldt om funn av en blodig person på gaten utenfor et bolighus. Det ble igangsatt livreddende førstehjelp og vedkommende ble sendt Haukeland sykehus, men ble etter en stund erklært død på sykehuset.

En annen blodig person ble funnet inne på en adresse i nærheten. Denne personen ble også fraktet til sykehus, og ble erklært død på sykehuset.

De døde personene er ikke identifisert, og pårørende er ikke varslet.

Det var Bergensavisen som først meldte at politiet etterforsket en alvorlig voldshendelse i Ytre Sandviken. Politiet vil foreløpig ikke si hvilken type vold de mener har funnet sted.

Bilder fra stedet viser at politiet kontrollerer biler som kjører i området.

