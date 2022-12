UD: Jemen jobber for å arrestere etterlyst i Martine-saken

Abdulhak er etterlyst for drapet på Martine Vik Magnussen i London i 2008.

– Fra norske myndigheters side er vi opptatt av at denne britiske straffesaken finner en løsning siden den drepte er norsk. (Jemens utenriksminister) Ahmed Bin Mubarak svarte i løpet av samtalen at den mistenkte befinner seg i et houthi-kontrollert område, men at lokale jemenittiske myndigheter er kjent med at han er etterlyst, skriver kommunikasjonsrådgiver Lars Gjemble i Utenriksdepartementet en epost til TV 2.

Den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen jobber for å få arrestert Abdulhak, og har sirkulert en arrestordre til flyplassene i Jemen. Det er også bekreftet at politiet i London fortsatt prioriterer saken.

