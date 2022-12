Tre menn dømt til fengsel for drapsforsøk ved Oslo Konserthus

Alle tre er dømt for å ha medvirket til å skyte mot en mann i 20-årene som satt i en bil på parkeringsplassen under Oslo Konserthus. Mannen ble truffet i overkroppen, mens en kvinne som var sammen med ham, var nær ved å bli skutt, skriver Document.

Det ble avfyrt to skudd. Retten understreker at hendelsen ble utført raskt og målrettet, og at den bar preg av å være forsøk på en henrettelse. Foranledningen skal ha vært en bagatellmessig krangel på et utested kort tid i forveien.

Hendelsen skjedde i oktober 2021. De tre mennene nektet straffskyld.

De må også betale den fornærmede 6.000 kroner i erstatning for skader på bilen hans, samt 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

