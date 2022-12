NRK ble felt flest ganger i PFU i 2022

Tross nedgangen er NRK alene på topp, skriver Journalisten.

– De er litt ulike, de fire sakene. Den vi har brukt mest på, er saken fra Grue kommune nå i november, der en kommunal leder ikke fikk tilgang til samtidig imøtegåelse. Det er et typisk eksempel på det vi prøver å unngå, der vi ikke har vært grundige nok i det grunnleggende journalistiske håndverket, sier NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk.

Klassekampen, TV 2, Brønnøysunds Avis, Trønder-Avisa, Bodø Nu, Varden og Dagbladet har alle fått to fellelser. Til sammen har PFU gått til fellelser mot innklagede norske medier 49 ganger i år. Av disse er 39 brudd på god presseskikk og 10 bare kritikk.

Utvalget hadde sitt siste møte for året tirsdag. Her ble to medier felt, mens fem gikk fri, opplyser PFU.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen