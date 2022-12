Kongehuset: – Beslutningen om nyttårstalen blir tatt nærmere nyttår

Det sier kommunikasjonssjef ved Kongehuset, Guri Varpe til NTB.

Mandag kunne Kongehuset fortelle at det ble planlagt for ulike alternativer rundt nyttårstalen, etter at kongen ble sykmeldt.

Kong Harald ble mandag innlagt på Rikshospitalet etter å ha fått påvist en infeksjon som må behandles med intravenøs antibiotika. Tilstanden er stabil.

Tirsdag er statusen uendret for kong Haralds (85) helsetilstand. Varpe vil derimot ikke si noe mer om når Kongehuset tar en beslutning på hvem som skal holde nyttårstalen.

– Beslutningen blir tatt nærmere nyttår, sier Varpe.

