Togtrafikken går mellom Oslo og Ski på Østfoldbanens gamle linje, skriver Banenor i en pressemelding.

– Vi beklager overfor de reisende som hadde fortjent full togkapasitet på den nye Follobanen fra dag en. Vi jobber med å finne årsaken til brannen i koblingshuset ved Ski stasjon, og har flere teorier som vi nå tester ut for å kunne rette feilen så raskt som mulig, sier Lars Berge, direktør for Bane i Bane Nor.