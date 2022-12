Flere fjelloverganger åpnet etter uvær

Det er søndag krevende kjøreforhold mange steder i landet. Det dårlige været førte blant annet til at flere fjelloverganger ble stengt lørdag og natt til søndag, blant annet riksvei 13 over Vikafjell, fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland og riksvei 7 over Hardangervidda.

Sistnevnte ble åpnet søndag klokken 11.30, mens riksvei 13 og fylkesvei 50 ble åpnet halvannen time tidligere. Ikke lenge etter melde veitrafikksentralen om at også E134 over Haukelifjell var åpnet for trafikk. Der hadde det de siste timene før åpningen vært kolonnekjøring.

Fylkesvei 51 Valdresflye er fortsatt stengt. Lørdag kveld ble fylkesvei 55 over Sognefjellet vinterstengt, noe som også gjelder flere andre fjelloverganger.

Statens vegvesen opplyser at væromslag kan føre til glatte og utfordrende kjøreforhold på Østlandet. Sør i Østfold er det meldt mildvær som vil kunne gi ekstra utfordringer og glatt vei.

– Vær oppmerksom og avpass farten etter forholdene, oppfordrer vegvesenet.

