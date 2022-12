LO Oslo holdt appell i fakkeltog for fred i Ukraina, mens LO-lederen er kritisk

Av Stian Drake og Øyvind Aukrust / NTB

Bak fakkeltoget står Fredsinitiativet 2022, som er en allianse av organisasjoner og grupper.

Flere ukrainerne i Norge har selv uttalt at de er imot fakkeltoget.

– Vi frykter at Russland vil utnytte en våpenhvile til å sende inn nødvendige forsyninger som våpen og ammunisjon – og forsterke forsvarslinjene, sa Rostislav Yevdyukhin til Aftenposten fredag.

– Feil premisser

Joakim Møllersen i Fredsinitiativet tror kritikken bygger på en misforståelse.

– Veldig mye skjer på feil premisser og på grunnlag av mye vi ikke har sagt eller mener. Vi har jobbet for forhandlinger siden starten av krigen. Det er primært et krav opp mot norske myndigheter, om at de skal jobbe for å få partene til bordet og få framforhandlet en løsning, sier Møllersen til NTB.

Han understreker at han ikke mener Ukraina skal gi etter uten videre.

– FNs generalsekretær har gang på gang bedt om at FN skal framforhandle en løsning. Det gjør man ved å få partene til bordet, men det er ikke et krav til Ukraina, sier Møllersen.

Hørte ikke på Heggen Flesvik

Tidligere lørdag oppfordret LO-leder Peggy Heggen Flesvik LOs medlemmer å ta avstand fra fakkeltoget. Likevel møtte medlemmer fra LO Oslo opp foran Stortinget.

Blant annet holdt leder for internasjonalt utvalg i LO Oslo, Britt Riise Fredheim, en appell for de frammøtte.

– For det første så er det ikke vanlig at ledelsen i LO får full støtte blant medlemmene når det gjelder internasjonale problemer eller uttalelser. Vi er en selvstendig enhet, ikke en del av organisasjon. Vi er her fordi vi ønsker å fokus på fredsarbeidet, sier Fredheim til NTB.

Hun har dog ikke noe imot kritikken fra LO-lederen.

– Det må de få lov til. Vi lever i et fritt land, og må få si det vi vil. På samme måte velger jeg å stille meg bak denne demonstrasjonen. . Jeg synes vi har veldig gode argumenter for å stille oss bak demonstrasjonen, sier Fredheim.

