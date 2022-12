Ungdomsskoleelev ble tilfeldig offer – kidnappet og ranet

Skolen skriver i en melding til foreldre og foresatte at eleven ble « … kidnappet av tre maskerte gjerningsmenn, truet inn i en bil, og holdt mot sin vilje i omtrent en time. I løpet av denne timen ble han utsatt for et grovt, væpnet ran med kniv. Eleven ble utsatt for grove trusler, på liv og helse», heter det i meldingen ifølge Romerikes Blad.

Oslo-politiet bekrefter hendelsen.

– Per nå er etterforskningen i en tidlig fase og vi jobber med informasjonsinnhenting i form av ulike etterforskningsskritt. Fornærmede er avhørt, men det vil vurderes om vi må ha et oppfølgingsavhør. Ut fra opplysninger vi har per nå, dreier det seg om mindreårige og vi jobber med identifisering av de mistenkte, sier Mariann Sletten Høva, etterforskningsleder ved ungdomsavsnittet i enhet Øst i Oslo politidistrikt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen