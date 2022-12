Flere branner landet rundt – en person pågrepet etter brann i omsorgsboliger i Haugesund

Sørvest politidistrikt fikk melding om brannen klokka 2.12 natt til fredag. Situasjonen ble beskrevet som uoversiktlig.

– Ni personer er per nå evakuert. Flammene er slått ned, og det er fremdeles mye røyk på stedet, melder operasjonssentralen ved 3-tiden.

En person er pågrepet i saken. Politiet melder at dette er på grunnlag av avhør gjort på stedet og informasjon som har kommet fram. Overfor NTB vil operasjonsleder Helen Rygg Ims ikke gå inn på hva slags siktelse som er tatt ut.

– Det er av hensyn til etterforskningen, forteller hun.

Ingen av de evakuerte har hatt behov for helsehjelp. Av totalt ti leiligheter i en rekke, har det brent i minst to, ifølge Sørvest 110-sentral.

Husbrann i Voss

Det brant natt til fredag i et hus i Bolstadøyri i Voss. En person får tilsyn av helsevesen på grunn av røyk- og brannskader.

Vest 110-sentral meldte om brannen klokka 4.22 natt til fredag. Det var fare for spredning til andre bygninger på tunet, ifølge Vest politidistrikt.

– Brannen er delvis slått ned, men det brenner fortsatt noe i bygningen. Brannvesen jobber parallelt med slukkearbeidet og med å redde ut verdier fra bolig i delen det ikke har brent i, melder 110-sentralen klokka 5.30.

Ingen er savnet etter brannen.

Brannmann skadd

Det brant i natt i en bolig på Høybråten i Oslo. Naboer ble bedt om å lukke vinduer på grunn av røyken. En brannmann er lettere skadd.

Oslo-politiet meldte om brannen ved 23.40-tiden. Begge de to som bor i huset, er gjort rede for.

– Brannvesenet har mange brannbiler på stedet. Slokking er iverksatt – røykdykkere jobber inne i bygningen. Det er mye røyk i området, og naboer bes om å lukke vinduer og stenge ventilasjon, meldte 110-sentralen.

Ifølge politiet har en brannmann fått lettere skader i forbindelse med arbeidet på stedet.

Huset ligger inntil toglinjen, og hovedbanen er mellom Grorud og Lillestrøm var en stund stengt.

Barnehage i Ålesund totalskadd

Det brøt natt til fredag ut brann i en barnehage i Ålesund. Deler av bygget er totalskadd.

Det dreier seg om Barnas Hage i Larsgården.

– Barnehagen er i full fyr, foreløpig ikke fare for spredning og behov for evakuering av tilstøtende boliger, opplyste operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Meldingen om brannen kom like etter klokka 1.30 natt til fredag, ifølge Sunnmørsposten.

– Vi fikk melding fra naboer som hørte brannalarmen gå her i barnehagen på Nørve. Vi kjørte til stedet og observerte ganske rakt at det var full fyr med åpne flammer i vestsiden av bygget, sier innsatsleder Christian Vegsund, som opplyser at ingenting tyder på at det er folk i bygget.

