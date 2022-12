SV-leder Audun Lysbakken vil ikke melde Norge ut av Nato

Frem til nå har avtroppende SV-leder Audun Lysbakken vært taus om hva han mener om norsk Nato-medlemskap. Nå sier Lysbakken til Klassekampen at han fortsatt er sterkt kritisk til Nato, men vil ikke lenger melde Norge ut.

SVs forløper Sosialistisk Folkeparti ble dannet i 1961 av utbrytere og folk som var ekskludert fra Arbeiderpartiet. Hovedsakene til partiet var norsk utmelding av Nato og nedrustning.

– Mitt og flertallet i SVs sentralstyres svar er at utmeldelse ikke lenger er den beste planen for å nå våre sikkerhetspolitiske mål, fordi utmeldelse nå vil bety at Norge vil stå alene, sier Lysbakken.

Han sier også at han tror SVs syn på Nato har liten folkelig støtte.

Saken fortsetter under videoen

I et møte i sentralstyret i partiet denne uken stilte han seg bak en uttalelse som tar til orde for at det ikke lenger er riktig av SV å arbeide for å melde Norge ut av Nato.

Det gjorde også lederkandidat Kirsti Bergstø og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Tre av elleve medlemmene i sentralstyret tok dissens. Partiet skal ta stilling til Nato-spørsmålet på landsmøtet i mars neste år.

[ Kirsti Bergstø vil bli SV-leder. Men hun håper det dukker opp flere kandidater ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Funn om førsteklassinger i norsk skole bekymrer forskere ]