Russiske bombefly truer norsk luftrom sjeldnere

Når ukjente fly i er i nærheten av norsk luftrom, rykker norske jagerfly ut for å identifisere og om nødvendig avskjære dem.

I 2022 har antallet slike hendelser gått betraktelig ned. Antallet er lavere enn på lenge.

Det skriver Forsvarets Forum.

– Det er svært sannsynlig at nedgangen fra 2021 til 2022 er direkte knyttet til at Russland prioriterer ressurser til Ukraina, og det kan godt hende at nedgangen fra 2020 til 21 også er det. Oppbyggingen mot invasjonen startet jo alt våren 2021, sier førsteamanuensis Haga ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga.

Så langt i 2022, med utgangspunkt i midten av november, har Forsvarets jagerfly rykket ut 57 ganger.

