Ikea-ansatte i Oslo og Asker får ikke bonus: – En hån mot de ansatte

Hver desember kan Ikea-ansatte få opptil halvannen månedslønn i bonus, men bare om de oppnår visse salgsmål.

I år – som i fjor – ble det ingen bonus på de ansatte ved varehusene på Slependen og Furuset, som også inkluderer Oslo Planning Studio i Oslo sentrum.

– Jeg er skuffet. Det heter tross alt One Ikea Bonus, men likevel får ikke alle ansatte bonus, sier tillitsvalgt Elisabet Lande ved Ikea Slependen.

Hun snakker på vegne av de 200 medlemmene i Handel og Kontor (HK) ved varehuset.

Totalt 1700 av 3300 medarbeidere i Ikea – oppnådde ikke bonus i år.

Det er blant annet fordi man må ha jobbet minst 180 dager i forretningsåret, som varer fra 1. september og et år fram i tid. Man må også være ansatt den 31. august året bonusen skal utbetales for å kvalifisere til bonusordningen.

– Det er en hån mot oss, sier klubbleder Elisabet Lande, om at de ansatte ved Slependen, Furuset og Oslo Planning Studio ikke får bonus.

Urealistiske bonusmål

Arbeidstakere ved sju av ni Ikea-butikker vil få utbetalt bonus med desember-lønna i år. Det tilsvarer 1600 ansatte. Hvor mye penger det utgjør, kommer blant annet an på salgsresultatet.

Ikea Leangen og Ringsaker klarte målene. Dermed får de ansatte maks bonusutbetaling som tilsvarer halvannen månedslønn.

Elisabet Lande og kollegene ved Ikea Furuset og Slependen går glipp av halvannen månedslønn. (Privat)

Ikke alle er like heldige.

– Dette er virkelig ikke rettferdig, sier Lande.

Den tillitsvalgte viser til at ansatte ved Ikea Slependen og Furuset arbeidet hardt selv om omikron-varianten rammet Oslo-området i fjor høst og på starten av 2022. Pandemien førte også til produksjons- og leveringsproblemer.

Flere medlemmer syns kravene for å få bonus var urealistiske, forteller hun.

– Ledelsen visste hvor lei oss vi var for at vi ikke fikk bonus i fjor etter å ha stått på under pandemien, sier Lande.

Ikea forstår skuffelsen

HR-direktør Monica Bogstad i Ikea vedgår at omikron-bølgen «utfordret våre resultater i Oslo-markedet».

– Oslo-kunder har generelt levd under strengere restriksjoner enn andre deler av landet. Dette ble forlenget da omikron-bølgen rammet oss i desember 2021 og inn i 2022, skriver HR-direktøren i en e-post.

Hun mener likevel målene for å oppnå bonus er realistiske.

– Målene settes ut ifra de ambisjonene og planene vi har og følger globale Ikea-retningslinjer. Målene som ble satt for Oslo-varehusene ble satt på lik linje med øvrige varehus. Vi mener målene er realistiske, men dessverre nådde ikke Oslo-varehusene kravene for bonusutbetaling i år, skriver Bogstad.

HR-direktøren forstår at medarbeidere er skuffet.

