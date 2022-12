Foreldrepar tiltalt for overgrep og voldtekt av sine barn

Både far og mor skal ha foregrepet seg på barna, som var under 10 år da voldtektene og overgrepene skal ha startet, skriver NRK.

En tredje mann i 30-årene er også tiltalt i samme sak. Han skal ha voldtatt et av foreldreparets barn, i tillegg til sitt eget barn.

– Saken startet da barnevernet politianmeldte mannen i 30-årene. I løpet av etterforskningen ble også foreldreparet involvert, sier statsadvokat Ellen Cathrine Greve til NRK.

Forsvareren til mannen i 30-årene sier tiltalte nekter straffskyld på alle punkter.

– Min klient er svært overrasket over at de tar ut en tiltale. Vi vil gjøre alt vi kan for å renvaske han, sier mannens forsvarer, advokat Kai Inge Gavle.

De tre tiltalte må møte i Hordaland tingrett i løpet av 2023. Ifølge statsadvokaten er kun en av de tre varetektsfengslet.

Det er mannen i 50-årene, som har vært i varetekt siden andre halvdel av 2021. Statsadvokaten sier hun vurderer å legge ned påstand om forvaring for ham.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen