Foreldre er svært tilfredse med norske barnehager

– Studien vitner om at foreldre rundt om i Norge fortsatt er meget godt tilfredse med den tjenesten som barnehagene leverer, og at de opplever at barnehagene har dyktige ansatte som viser god omsorg for barna, sier daglig leder Fredrik Høst i Epsi Norge, som har gjennomført studien.

Nesten 600 tilfeldig utvalgte foreldre med barn i barnehage har gitt sin vurdering, hvorav hele 93 prosent svarer at barna deres trives meget godt i barnehagen.

Best i Skandinavia

Epsi har også gjennomført lignende undersøkelser i Danmark og Sverige, noe som har avdekket tydelige forskjeller i foreldretilfredsheten med barnehagene i de tre skandinaviske landene.

– Nok en gang forteller studien at tilfredsheten med barnehagene er høyest i Norge, sier Høst.

– Barn i hele Skandinavia trives meget godt i sine barnehager, men ifølge foreldrene så trives barna aller best i de norske barnehagene, legger han til.

Både private og kommunalt drevne barnehager får gode skussmål av foreldrene, men det er de private barnehagene som får de aller beste tilbakemeldingene, blant annet på grunn av økt fokus på mat og kosthold.

Rammet av streiken

Tilfredsheten med norske barnehager er derimot noe lavere i år sammenlignet med i fjor, noe som blant annet forklares med at mange foreldre ble rammet av barnehagestreiken i høst.

Ifølge Høst viser årets studie at en vesentlig større andel av foreldrene mener barnehagene deres bruker for mange vikarer. Foreldrene som svarer dette, er også vesentlig mindre fornøyd med barnehagen enn andre foreldre.

Norske folkehøgskoler får også gode tilbakemeldinger i Epsis studie og roses blant annet for å skape gode, inkluderende og trygge fellesskap for elevene, noe som gir rom for variert læring og gode opplevelser.

