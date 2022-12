Fire av ti unge tenåringer får pornoreklame på nett

– Vi forventer at de globale plattformene iverksetter strengere tiltak for å få stanset pornoreklame rettet mot barn. I de fleste tilfeller er reklamen også ulovlig etter norsk lov, sier direktør i Medietilsynet Mari Velsand.

Undersøkelsen viser at det er vanligst å få reklame for porno via ulovlige nettsteder for nedlasting eller strømming av film, musikk og dataspill.

Fire av ti ungdommer mellom 13 og 18 år som har fått pornoreklame, har fått den på denne måten.

Undersøkelsen viser også at det er vanlig å få reklamen via Google og Tiktok. Blant annet har andelen pornografisk reklame via Tiktok økt med 16 prosentpoeng siden samme undersøkelse ble gjort for to år siden.

– Vi mener slik markedsføring er uheldig, fordi den kan føre til at mange får sitt førsteinntrykk av seksualitet gjennom porno, sier Velsand.

[ – Jeg har gjort mye forskjellig. Jeg har for eksempel vært på fem ulike porno-innspillinger i USA ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen