FHI frykter at 25.000 doser influensavaksine må kastes

– Vi har jobbet hardt for å informere om muligheten for nesesprayvaksinen Fluenz Tetra som et godt alternativ til de fleste barn med underliggende risiko, men det er bestilt veldig lite av den fra kommunene og andre steder det vaksineres, sier overlege og seksjonsleder Are Stuwitz Berg i FHI til VG.

Han sier vaksinens holdbarhet går ut i januar, og at det haster for kommunene og andre som vaksinerer å bestille om vaksinene skal bli brukt.

Kun i underkant av seks prosent av barn med underliggende risikotilstander er vaksinert mot influensa, ifølge VG. Dette er den laveste dekningen blant gruppene som anbefales vaksinering.

Også Helsedirektoratet er bekymret og sier lav vaksinasjonsgrad blant barn med underliggende risikotilstander kan føre til mange sykehusinnleggelser.

– Først og fremst er vi bekymret for at barn med underliggende sykdommer skal bli alvorlige syke. Hvis det blir mange syke samtidig, vil det gå utover kapasiteten, noe som selvsagt er uheldig, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet.