Elavgiften reduseres med 6 øre

Stortinget vedtok den nye lavere vintersatsen for 2023 tirsdag.

En husholdning som bruker 3.000 kilowattimer månedlig i de tre vintermånedene, vil spare nesten 190 kroner måneden på den nye elavgiften.

– Dette er den årstiden da de fleste av oss bruker mest strøm. Med de høye strømprisene vi har hatt det siste året, mener regjeringen det er riktig å ha redusert elavgiften i perioden januar, februar og mars 2023, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Reduksjonen i avgiften gjelder både husholdninger og bedrifter.

– Redusert elavgift kommer i tillegg til statens strømstønadsordning, som er blant Europas beste, og som allerede tar en betydelig del av strømregningen når spotprisen overstiger 70 øre per kWh. Samlet gjør disse grepene at folk kan møte vinteren med trygghet om at staten tar en stor del av strømregningen, sier Vedum.

