Utvalg vil lovfeste rett til norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Utvalget, som ble oppnevnt i august 2021, har kartlagt situasjonen for arbeidsinnvandrere som har kommet til Norge etter 2004. Arbeidet har vært ledet av sosiologprofessor Arnfinn H. Midtbøen.

Tirsdag leverte utvalget NOU-en « Mellom mobilitet og migrasjon – Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv» til Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

– Jeg er veldig glad for å få overlevert denne rapporten. Nå skal jeg bruke tiden på å sette meg godt inn i innholdet, sier Mjøs Persen.

Språkopplæring viktig

– Å komme inn i det norske samfunnet så raskt som mulig, lære seg språket og delta på lik linje med alle andre er avgjørende for å lykkes med integrering. Det skal også gjelde arbeidsinnvandrere, sier Mjøs Persen.

Hun sier hun også har merket seg at utvalget fremholder at et viktig tiltak for å integrere arbeidsinnvandrere bedre, er å støtte opp om et ryddig arbeidsliv.

Utvalgets forslag til endringer i integreringspolitikken knytter seg i hovedsak til norskopplæring, informasjon og deltakelse.

Et samlet utvalg anbefaler å styrke tilbudene om norskopplæring ved å trappe opp bransjeprogrammer for kompetanseutvikling. I tillegg anbefaler et flertall i utvalget at arbeidsinnvandrere får lovfestet rett til norskopplæring – med en egenandel.

I dag er det kun flyktninger, tidligere asylsøkere og folk som kommer til Norge på familiegjenforening, som har rett til gratis kurs i norsk.

300.000 arbeidsinnvandrere siden 2004

Utvalget skriver at fire av ti innvandrere som har kommet til Norge siden 2004, er arbeidsinnvandrere. I dag er over 15 prosent av befolkningen i Norge regnet som innvandrere.

I årene som kommer, vil denne andelen stige betydelig, ifølge Statistisk sentralbyrå, som anslår at innvandrere og deres norskfødte barn som andel av befolkningen vil øke fra om lag 19 prosent i 2022 til over 25 prosent innen 2060.

Disse arbeidsinnvandrerne utgjør nær 300.000 personer og mer enn to tredeler er fortsatt bosatt i Norge.

