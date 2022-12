Tre vogntog står fast på E6 i Oslo – vil bli lange køer

Tre vogntog står fast på E6 sørgående opp fra Skulleruddumpa, opplyser politiet i Oslo på Twitter klokken 19.

– Dette vil medføre lange køer, skriver politiet.

De oppfordrer bilister til å svinge av og velge alternative veier.

Politiet advarer også om at det er vanskelige kjøreforhold flere steder i distriktet, og ber folk om å beregne god tid.

– Som følge av flere trafikkulykker vil det oppstå trafikale utfordringer og kø flere steder, skriver politiet.

Vegtrafikksentralen øst skriver på Twitter at det varierer hvilket felt vogntogene sperrer, og at det har blitt satt opp en alternativ rute via E18.