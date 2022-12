Støre lover fortsatt støtte til Ukraina

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var blant dem som deltok på konferansen, der også Frankrikes president Emmanuel Macron og Ukrainas Volodomyr Zelenskij var tilstede.

– Det er viktig at støtten til Ukraina blir koordinert mellom alle giverlandene, slik at den får mest mulig effekt for ukrainerne. Norge har i dag støttet G7-landene og EUs arbeid om å etablere en «Ukraine Reconstruction Platform», sier Støre i en pressemelding.

Norge har vært blant de landene i verden som har bidratt mest til Ukraina per innbygger, og i Paris gjorde Støre det klart at Norge nå forbereder et bidrag over flere år til gjenoppbygging av det krigsrammede landet.

I år har Norge bidratt med rundt 10 milliarder kroner.

Regjeringen har nå dialog med de andre partiene på Stortinget om den fremtidige støtten til Ukraina, heter det i pressemeldingen.

