Sporveksel ved Skøyen repareres

Togstrekningene har vært rammet av feil store deler av tirsdagen – først på grunn av en feil med en sporveksel ved Lysaker. Få minutter etter at Bane Nor opplyste at feilen var rettet, ble det igjen trøbbel.

Da var det sporvekselen ved Skøyen som førte til forsinkelser og innstillinger. Natt til onsdag tar Bane Nor fatt på jobben med å reparere sporvekslingen.

– Med mindre det skjer noe uforutsett, så ligger alt til rette for at alt går som normalt i morgen (onsdag) tidlig, sier pressevakt i Bane Nor, Harry Korslund til NTB tirsdag kveld.

– Forsinkelsene og innstillingene kunne blitt enda mer omfattende hvis vi hadde gjort det på dagtid, sier pressevakten.

