Togstrekningene har vært rammet av feil hele mandag formiddag, først på grunn av en feil med en sporveksel ved Lysaker.

Få minutter etter at Bane Nor opplyste at feilen ved Lysaker var rettet, ble det igjen trøbbel. En feil på en sporveksel ved Skøyen fører til nye forsinkelser og innstillinger.

– Dette vil ta tid, skriver Bane Nor.

Feilen berører en rekke toglinjer, deriblant Flytoget og flere region- og lokaltog.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen