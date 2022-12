De etterlatte i Baneheia-saken mener frifinnelsen av Kristiansen kommer for tidlig

Det kom fram da bistandsadvokat Håkon Brækhus holdt innlegg på vegne av de pårørende i Borgarting lagmannsrett tirsdag under saken der Viggo Kristiansen skal frifinnes for voldtektene og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Kristiansen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak ugjerningene.

Under sitt innlegg i lagmannsretten kritiserte ikke Brækhus frifinnelsen av Viggo Kristiansen, men sa prosessen med å få den gjennomført, hadde gått fort.

– For oss framstår det som mer klokt dersom man ikke avgjorde saken for den ene av de mistenkte før de også avgjorde det for den andre, Brækhus.

Aktoratet har pekt på at de under den nye etterforskningen har fått nye DNA-analyser og nye vurderinger av det såkalte teledatabeviset i saken som ytterligere har svekket den opprinnelige forklaringen til Jan Helge Andersen, som ble dømt for ett av drapene i Baneheia. Etter de nye bevisene har ikke påtalemyndigheten lenger holdepunkter for at det var flere enn én gjerningsmann i Baneheia den 19. mai 2000.

Etter frifinnelsen av Viggo Kristiansen, står imidlertid drapet på Lena Sløgedal Paulsen som uoppklart. Ifølge bistandsadvokaten pågår det fremdeles etterforskning i saken, men det er ikke klart om eller når denne vil resultere i en avsluttende rettsprosess.

– De pårørende stiller seg undrende til at Riksadvokaten påstår frifinnelsen uten at man samtidig tar stilling til saken mot Andersen eller tar ut en tiltale til ugunst for ham, sa Brækhus.

– Det er en mental belastning at man ikke vet hvem som drepte Lena, sa han videre.

