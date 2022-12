Aktor ber om nesten tre års fengsel for arrangørene av bunkerfesten i Oslo

Aktor i saken, statsadvokat Daniel Sollie, ber om to år og åtte måneders fengsel for én av mennene og to og et halvt år for den andre, skriver Aftenposten.

Sollie sa i sin prosedyre at det bare var flaks at ingen omkom på festen.

To av festdeltakerne ble alvorlig skadd etter å ha pustet inn kullos fra dieselaggregatet som genererte strøm til festen.

Minst 200 personer var invitert på den ulovlige ravefesten, som ble holdt i en avstengt og sanert bunker på St. Hanshaugen i Oslo. Minst 100 personer deltok, ifølge tiltalen.

Da nødetatene rykket ut natt til 30. august 2020, lå det flere bevisstløse personer utenfor fjellanlegget på St. Hanshaugen.

Mennene har erkjent delvis straffskyld for grove brudd på brann- og eksplosjonsloven, men har sagt seg ikke skyldig i å ha forårsaket kullosforgiftning.

De to mennene står tiltalt for fire punkter:

For å uaktsomt ha forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv eller helse.

For uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse.

For graverende brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

For å ha skaffet seg uberettiget adgang til annens hus eller annet sted som ikke er offentlig tilgjengelig.

