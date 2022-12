Vegvesenet med ny tjeneste: Varsler ved stenging av tunnel og bro

Statens vegvesen lanserer en abonnenttjeneste som vil gjelde 34 tunneler og 17 broer over hele landet.

– Abonnenter vil du få en SMS hvis tunnelen eller broen må stenge, og de vil få informasjon om forventet varighet. Trafikanter mottar et nytt varsel når tunnelen eller broen er åpen igjen, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Man kan selv velge hvilke og hvor mange av varslene man ønsker å abonnere på. Noen av tunnelene som allerede har blitt innlemmet i tjenesten, er Oslofjordtunnelen, Flekkerøytunnelen, Byfjordtunnelen og Skarvbergtunnelen.

– Vi vet at god trafikkinformasjon er viktig for trafikantene. Kjører du gjennom en tunnel eller over en bro på vei til jobb, til fritidsaktiviteter eller på vei hjem til familien, kan SMS-varslingen være en nyttig tjeneste, sier Dahl Hovland.

Nylig lanserte Vegvesenet også en lignende tjeneste hvor trafikanter kan abonnere på varsler om stengte fjelloverganger og værutsatte strekninger.

