Togkaos: Ikke krav på full refusjon

Reiser man med tog i Norge, har man ikke krav på full refusjon av billetten når toget er forsinket, selv når toget blir stående i mer enn en time. Reisende kan derimot få dekket halvparten av billettprisen.

Sto fast

Mandag morgen klokken 08.30 falt en kjøreledning over et tog, og en halvtime senere ble tunnelen stengt. To tog ble stående i tunnelen i over fire timer. Ifølge Romerrikets Blad var det omtrent 500 passasjerer om bord på Vy-toget. På Flytoget skal det ha vært ifølge NRK ha vært 350 passasjerer.

Det var verken strøm eller fungerende toaletter på togene.

Vy opplyser om at dersom passasjerene klarte å kjøpe mat om bord på toget som sto fast, kan de få dette refundert.

Oppfordrer til å ta kontakt

På tross av at passasjerene ikke har krav på full refusjon, oppfordrer Vy de som satt på toget til å ta kontakt med Vys servicesenter.

– Hva kan de oppnå ved å ringe, hvis de ikke har krav på full refusjon?

– Det er mulig de kan se på noen andre løsninger. Vi oppfordrer de som satt på toget til å ta kontakt, sier pressekontakt i Vy, Kaja Rynning Moen.

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen viser til at Vy selv kan velge å gi full refusjon til de som sto fast i tunnelen i over fire timer.

– Ifølge loven har man faktisk kun krav på 50 % av billettprisen ved et slikt tilfelle. Men Vy kan selv vurdere å gi refusjon av hele billetten i et så spesielt tilfelle som dette, som åpenbart har vært stressende for kundene. Disse reglene er på høring nå, og Forbrukerrådet kommer til å foreslå at satsene økes slik at passasjerene får en mer passende kompensasjon i tilfeller som dette, sier Iversen.

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. (Forbrukerrådet)

Flere forsinkelser

Iversen viser også til at Vys kunder kan velge å avbryte reisen, og kreve full refusjon av hele billettprisen for den eller de delene av en reise som ikke er gjennomført, eller ikke lenger er av interesse å gjennomføre etter din opprinnelige reiseplan.

«Der det er relevant kan du også kreve returreise ved første anledning tilbake til opprinnelig avgangssted.» heter det i Vys reisevilkår.

– I dette tilfellet hadde jo ikke kundene mulighet til å avbryte reisen, da de satt fast i tunnelen i timevis. Vy kunne da vurdere å gi full refusjon til alle passasjerene siden de ikke hadde mulighet til å utøve andre rettigheter, sier Thomas Iversen.

Mandag har det vært problemer både på Gardermobanen og Østfoldbanen ifølge NTB. På Gardermobanen er det strømproblemer mellom Oslo S og Lillestrøm, mens det på Østfoldbanen er feil ved en sporveksel som fører til forsinkelser og innstillinger. Bane NOR opplyser at de jobber med å rette feilene, og at de ikke vet hvor lang tid det vil ta.

Disse toglinjene er berørt:

R14: Asker – Oslo S – Kongsvinger – (Charlottenberg)

FLY1: Drammen – Oslo Lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

R13: Drammen – Oslo S – Dal

R10: Drammen – Oslo S – Lillehammer

R12: Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll

FLY1: Oslo S – Lillestrøm – Oslo Lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

F6: Oslo S – Trondheim S, Dovrebanen

RE11: Skien – Oslo S – Eidsvoll, Vestfoldbanen

L1: Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm

FLY2: Stabekk – Oslo Lufthavn/Oslo Airport, Flytoget

Dette har du krav på i refusjon

Dette er reisende med Vys rettigheter hvis toget blir forsinket eller innstilt:

A) Vys reisegaranti gir deg rettigheter hvis ditt Vy tog er forsinket eller innstilt. Hvis toget er forsinket eller innstilt, tilbyr Vy et alternativ. Det kan være neste tog eller annet transportmiddel.

Dersom vi ikke har gitt deg informasjon om hvordan du skal komme deg videre innen rimelig tid, kan du få dekket dokumenterte, påregnelige, direkte utgifter til alternativ transport avhengig av reiselengde og forsinkelsens varighet:

For forsinkelse på 20 minutter eller mer på reiser under 1 time kan du få dekket utgifter opp til 550 kr.

For forsinkelse på 40 minutter eller mer på reiser mellom 1 og 3 timer kan du få dekket utgifter opp til 825 kr.

For forsinkelse på 60 minutter eller mer på alle reiser inntil en grense på 30 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G).

Reiser du med Vys tog til Oslo Lufthavn eller Torp for å reise videre med fly, og toget ditt er mer enn 30 minutter forsinket, får du dekket dokumenterte, påregnelige, direkte utgifter opp til 30 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G). Du må beregne minst 30 minutter ekstra tid ved ankomst flyplass, i tillegg til flyselskapets innsjekkingstid.

B). Du har ikke rett til å få dekket utgiftene dine etter punkt A hvis:

a) forsinkelsen var varslet før du kjøpte billett

b) forsinkelsen skyldes forhold utenfor Vys eller Bane NORs kontroll, for eksempel streik eller ekstremvær.

C). Hvis toget ditt er 60 minutter forsinket eller mer, skal du om mulig kostnadsfritt også få tilbud om

a) noe å spise og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden, dersom slikt finnes om bord på toget eller jernbanestasjonen, eller dersom dette kan leveres på rimelige vilkår

b) transport til et annet avreisested hvis det er nødvendig

c) hotellovernatting og transport til hotellet hvis det er nødvendig

d) nødvendige telefonutgifter for å underrette personer som venter på passasjeren

På anmodning fra passasjeren skal Vy bekrefte på billetten at toget er forsinket, og at forsinkelsen eventuelt har ført til tapt korrespondanse eller at toget er innstilt.

D). Du har rett til å få tilbake 50 prosent av billettprisen (prisavslag) for enkeltbillett eller 50 prosent av dagsverdien av periodebilletten hvis toget ditt er forsinket med 60 minutter eller mer for Vys tog mellom Oslo–Bergen og Flåm–Myrdal, og med 30 minutter eller mer for andre Vy tog. Dette gjelder ikke hvis forsinkelsen var varslet før du kjøpte billett.

E). Istedenfor alternativ transport og prisavslag kan du velge å avbryte reisen og kreve refusjon av hele billettprisen for den eller de delene av en reise som ikke er gjennomført eller ikke lenger er av interesse å gjennomføre etter din opprinnelige reiseplan. Der det er relevant kan du også kreve returreise ved første anledning tilbake til opprinnelig avgangssted.

F). For reiser som utføres av flere operatører finner du opplysninger om dine rettigheter på vy.no. Les om bytte underveis på reisen.

Kilde: Vy.

