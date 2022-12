Strømmen er tilbake i Romeriksporten – men togtilbudet i Oslo blir redusert ut døgnet

– I samråd med togselskapene har vi besluttet å kjøre et redusert togtilbud mellom Romerike og Oslo ut døgnet vi nå er inne i, sier presseansvarlig Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Istedenfor at togene går hvert kvarter, går de nå hver halvtime. Togene fra Romerike til Oslo kjører nå gjennom Romeriksporten, mens togene i motsatt retning kjører via Hovedbanen.

– Vi har som mål å ha et ordinært togtilbud fra og med i morgen tidlig, sier Korslund.

I tillegg fører en sporvekslingsfeil ved Oslo S gjør at færre spor er i bruk. Det får konsekvenser for togtrafikken på både Gardermobanen og Østfoldbanen.

Også denne feilen håper Korslund er fikset til tirsdag morgen.

Raskere tilbake

Togtilbudet på Romerike reduseres for at det skal gå raskere å komme tilbake til normal togtrafikk. Hadde de opprettholdt alle avgangene, ville det ført til kraftigere forsinkelser, sier Korslund.

– Nå kommer vi raskere tilbake. Det blir ikke en normal trafikkavvikling, men det går raskere å komme på rett kjøl, sier han.

Han ber reisende om å sjekke togselskapene for å få detaljert info om sine avganger.

Mandag morgen falt en kjøreledning ned på et tog i tunnelen Romeriksporten. Et flytog og et tog fra Vy ble sittende fast inne i tunnelen, uten strøm. I togene satt det flere hundre passasjerer.

– Vi forstår veldig godt at det er ubehagelig og frustrerende for alle passasjerene, som har sittet om bord i to strømløse tog i tunnelen siden rundt 8.30, sier konserndirektør for Drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne.

Satt fast i tog i timevis

I 12-tiden ble flytoget dratt ut av tunnelen. I toget satt i overkant av 70 personer, som i rundt fire timer hadde sittet fast uten strøm og toalett.

Passasjerer NRK har snakket med forteller at de var både tissetrengte og tørste. Noen var også litt engstelige.

På Vy-toget var det i overkant av 500 passasjerer.

– Det var utrolig deilig med frisk luft. Jeg fikk satt klaustrofobien på prøve, for å si det sånn, sier Anette Hoel til Romerikes Blad.

Da hadde hun sittet på toget i 4,5 timer.

Konserndirektør Kjenne sier at de har jobbet så raskt de kan med å få passasjerene ut av tunnelen, men at det tar tid å sikre både tog og kjøreledning når strøm er på avveie.

