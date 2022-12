Politibetjenter avhørt etter skyting i Troms

– De har forklart seg ganske godt om hendelsesforløpet slik de opplevde det, sier Halvor Hjelm-Hansen ved Spesialenheten for politisaker i Midt- og Nord-Norge til NRK.

De to politibetjentene som var involvert i skyteepisoden i Lavangen i Troms natt til i fredag, ble fredag avhørt.

Politimennene skal ha opplevd situasjonen som svært dramatisk, men Hjelm-Hansen sier at spørsmål om nødverge må vurderes i ettertid.

– Det er helt naturlig at de er veldig preget av hendelsen, og det er også et inntrykk vi fikk under avhør i går, sier Hjelm-Hansen.