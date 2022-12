Støre om McKinsey-saken: Håper det ender med full åpenhet

– Vi ønsker mest mulig åpenhet og helst full åpenhet rundt spørsmål om hvem han har jobbet for. Og jeg håper det kommer til å ende med det også her, sier Støre til NTB.

Det har blitt litt rabalder etter at Støre utnevnte tidligere McKinsey-rådgiver Kristoffer Thoner til presse-statssekretær.

Thoner har i utgangspunktet hemmelige kundelister, og kan ikke fortelle Støre eller Statsministerens kontor (SMK) hvilke bedrifter han jobbet før.

– Kristoffer har en bakgrunn som er helt relevant. Han kommer ikke fra kommunikasjonsbransjen. Han kommer fra et firma som utreder økonomiske spørsmål for bedrifter. Det er altså en annen bransje. Han har bakgrunn som politisk journalist, som er relevant når du skal jobbe med kommunikasjon, og han har jobbet for meg før. Så jeg vet hva han står for, sier Støre.

Støre er overbevist om at Thoner vil gjøre en god jobb, og skammer seg ikke over ansettelsen.

– Overhodet ikke. Jeg er glad for at Kristoffer velger å gå inn i en arbeidskrevende og tøff jobb for noe han tror på. Vi deler verdigrunnlaget til Arbeiderpartiet og ønsker at det skal lykkes i politikken, sier statsministeren.

Han håper at Thoner etter hvert kan legge alle kortene på bordet om sine tidligere kunder.

– Det har jeg alltid ment, også i dette tilfellet. Jeg håper nå at det som er satt i gang overfor McKinsey vil resultere i åpenhet også her, sier Støre.