Russer som fløy med drone i Kirkenes er frifunnet

Mannen er også den første som frikjennes for å ha fløyet over det norske fastlandet, skriver NRK.

I rettssaken, som gikk i forrige uke, forklarte russeren at han var på jobbreise for sin arbeidsgiver i russiske myndigheter. Han var på vei til Svalbard, der han skulle inspisere gruvedriften i den russiske bosettingen Barentsburg, sa han.

Russeren erkjente ikke straffskyld mente at informasjonen fra norske myndigheter ikke var god nok.

Senest torsdag ble en annen russer løslatt for dronelovbrudd. Mannen ble i oktober dømt i Oslo tingrett til 120 dagers fengsel etter å ha fløyet drone 47 ganger i Norge. Onsdag ble også britisk-russiske Andrey Yakunin frifunnet av Nord-Troms og Senja tingrett for å ha fløyet drone på Svalbard i august og september. Retten mente i korte trekk at påtalemyndigheten har en for vid tolkning av sanksjonsregelverket, og at EUs sanksjoner mot russisk luftfart, som de norske reglene baserer seg på, ikke er ment å ramme små hobbydroner.

